ياسمين رئيس تنشر صورا لها مع طليقها وتعلق بـ "القلوب".. فيديو

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نشرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، صباح اليوم، في حسابها الرسمي على "أنستغرام"، مقطع فيديو تعرض من خلاله مجموعة من الصور التي تجمعها مع طليقها المخرج هادي الباجوري.

واكتفت ياسمين بالتعليق على الصورة بقلبين حمراوين، وأرفقت مقطع الفيديو بالأغنية الفرنسية الشهيرة "la vie en rose".

وحاز الفيديو منذ الساعة الأولى لنشره على آلاف الإعجابات، وتعليقات بالقلوب أيضا.

وكانت ياسمين رئيس، قد كشفت سابقا، عن طلاقها من المخرج هادي الباجوري، بعد قصة حب دامت 12 عاما، ونشرت خبر الانفصال عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم".. صدق الله العظيم.

وتابعت رئيس حديثها قائلة: "الحمد لله على كل شيء.. عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

ويشار إلى أن هادي الباجوري ساعد ياسمين على دخول مجال التمثيل، وأسند لها دورا متميزا في مسلسل من إخراجه وهو "عرض خاص"، وبعد عرض المسلسل تزوجا عام 2010، وأنجبا طفلا يدعى "سليم".

وأصيب الجمهور بالصدمة بعد انفصال الثنائي، ياسمين والباجوري، خاصة أنه حدث بعد 12 سنة حب.

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