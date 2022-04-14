حمو بيكا يهدد بقتل نفسه : أنا موجوع وتعبان

المصدر: موقع الامارات اليوم

هدد مؤدي المهرجانات حمو بيكا بقتل، نفسه في حال صدور قرار يمنعه من الغناء خارج مصر وذلك بعد قرار مماثل يمنعه من الغناء في مصر.

ودخل حمو بيكا في نوبة بكاء بعد سؤاله إذا تم منعه من الغناء خارج مصر أيضًا، وذلك خلال لقائه في برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ورد حمو بيكا على السؤال وهو في حالة من الانهيار، قائلًا: هموت نفسى لو امتنعت عن الغناء بره مصر أنا موجوع وتعبان.

وأوضح حمو بيكا أنه تعرض إلى ظلم كبير من نقابة المهن الموسيقية، قائلا: أنا سوف أنشر جميع المستندات التي تكشف تلك المؤامرات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص داخل النقابة.

وأضاف بيكا، هناك بعض من مغني المهرجانات تقدموا إلى عضوية النقابة بأوراق مزورة وبالفعل حصلوا عليها، إضافة إلى كسب أموال من ورائه، حيث كان يدفع مبلغا كبيرًا من أجل الحصول على ترخيص ويتسلم إيصال بمبلغ أقل منه بكثير.

و كشف حمو بيكا سبب بكاء والدته بعد ظهوره في برنامج رامز جلال، حيث قال، إن والدته انزعجت وبكت من كلام رامز وقمت بتوصيل الرسالة حتى تهدأ، ولكن أشاد بحبه لرامز جلال وأنها ليست المرة الأولى له، وأنه يتحدث عن الجميع بنفس الطريقة.

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