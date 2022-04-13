"واحد تاني".. أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بفيلم جديد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الفنان المصري أحمد حلمي البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "واحد تاني" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في موسم العيد بعد شهر رمضان.

وعلق أحمد حلمي بشكل طريف على البوستر قائلاً: "لسه خارج حالاً من الكرتونة"

الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد شاكر خضير، ولم يكشف البوستر عن باقي الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم.

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