تغريدة جديدة من تركي آل الشيخ عن "الرحيل" بعد حديث عن "نهاية الرحلة"
تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن "الرحيل"، اليوم الثلاثاء، بعد نشر تغريدة سابقة عن "نهاية الرحلة".
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحوادث التي تصيب الإنسان تزيد من خبرته، فعلى كل شخص أن يختار إما أن يكون ضحية، أو أي شيء آخر يرغب في أن يكونه"، حسب قوله.
الحوادث التي تصيب الإنسان تزيد من خبرته، فعلى كل شخص أن يختار إما أن يكون ضحية، أو أي شيء آخر يرغب في أن يكونه.— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 12, 2022
كل شخص يترك بصمة في حياة الأشخاص المحيطين به، وعندما يرحل؛ يشعر الآخرون بذلك الفراغ وكأنه حفرة عميقة أثرت في حياتهم🤷🏻♂️
وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا في التغريدة نفسها: "كل شخص يترك بصمة في حياة الأشخاص المحيطين به، وعندما يرحل؛ يشعر الآخرون بذلك الفراغ وكأنه حفرة عميقة أثرت في حياتهم"، على حد تعبيره.
وكان قد نشر تركي آل الشيخ تغريدة الإثنين، قال فيها: "هناك من يتفاجأ بنهاية الرحلة... وهناك مين يتوقعها... وهناك من هو مستعد لها وينتظرها"، حسب قوله.
هناك من يتفاجاء بنهاية الرحله... وهناك مين يتوقعها... وهناك من هو مستعد لها وينتظرها🤷🏻♂️— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 11, 2022
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