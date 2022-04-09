فنان تونسي يثير الجدل بإقراح غريب حول شهر رمضان

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثار فنان تونسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتراحه بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر، من كل عام، معتبرا أن الصيام في أشهر الصيف مرهق.

جاء ذلك خلال مقابلة للممثل التونسي محمد السياري، في برنامج يذاع عبر إحدى الاذاعات المحلية.

وقال السياري إن «شهر رمضان من المفروض أن يكون دائما خلال الشتاء، حتى يستطيع جميع الناس الصيام دون أي أعذار وبكل سهولة، ليس مثل العذاب في حرارة الصيف».

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه السياري في إذاعة «شمس إف إم» المحلية، مطالبًا بتثبيت شهر رمضان في شهر ديسمبر.

واستنكر النشطاء تصريح الفنان محمد السياري، موجهين له انتقادات لاذعة.

وقال أحد النشطاء إن «الفنان التونسي لا يعرف أنه من عدل الله أن يكون رمضان بالحساب القمري لأنه عندما يكون الصيف في النصف الكرة الشمالي يكون الشتاء في النصف الجنوبي وهكذا يصوم الجميع مرة في الصيف ومرة في الشتاء وبقيه الفصول وهكذا».

وتابع: «أما اذا كان رمضان ثابتا بالتقويم الشمسي سيصوم من بأحد نصفي الكرة دوما في الصيف ومن بالنصف الآخر دوما في الشتاء وهذا ليس من العدل».

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