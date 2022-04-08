قال لفان دام "أبوس رجلك".. محمد أنور متهم بالإساءة لفناني مصر بعد حلقته مع رامز جلال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وقع الفنان المصري محمد أنور في مرمى نيران الجمهور وفناني مصر بسبب حلقته الليلة مع الفنان رامز جلال في برنامج «رامز موفي ستار» المذاع عبر شاشة mbc مصر، وذلك بسبب قوله لنجم هوليوود فان دام: «أنا مش مصدق إني همثل قدامك، إنت مش عارف انا في مصر بمثل قدام مين، ده أنا عايز أوطي على رجلك أبوسها».

ووقع محمد أنور ضحية مقلب رامز جلال الليلة ببرنامج «رامز موفي ستار»، وأصيب بحالة من الذعر جعلته يستغيث بفان دام لينقذه.

واعتبر الجمهور وبعض الفنانين ما قام به محمد أنور يمثل إهانة للفنانين المصريين، الذين شارك بعضهم بأعمال كبيرة في هوليوود مثل الفنان عمر الشريف الذي ما زال معروفًا الآن هناك، رغم وفاته.

كما أعرب بعض الفنانين عن غضبهم مما قاله أنور، حيث كتب الفنان محمود عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفنان محمد أنور أحد نجوم مسرح مصر، اسمع من زميل لك غيور على الفن والفنانين.. عيب لما تقول لفاندام أبوس رجلك».

وأضاف عامر موجهًا حديثه لـ محمد أنور: «بصراحة زعلت منك وعليك، وزعلان منك بجد، وأعتقد أخويا أشرف عبدالباقى هايلومك.. وبكرة أحلى بإذن الله».

بينما رأى بعض الجمهور أن حلقة محمد أنور كانت لطيفة للغاية، وبطبعه هو فنان كوميدي، ولم يقصد إهانة الفنانين المصريين.

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