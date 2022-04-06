طارق الشيخ يبكي بحرقة على الهواء بسبب أولاده.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحدث الفنان المصري ​طارق الشيخ​ عن مشاكله النفسية في الأيام الأخيرة، كما وتحدث عن الضغوطات التي تؤثر عليه، وتحدث عن نيته بالابتعاد عن الناس كافة بسبب أزمته مع عائلته، وأرجع سبب الانهيار عصبي الذي تعرض له لذلك وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج الازم كما وتحدث عن ردة فعله خلال انهياره الأمر الذي دفعه لتكسير أثاث منزله، وخلال حديثه عن أولاده بكى بحرقة طالباً منهم تقدير ما فعله من أجلهم.

وجاء حديث طارق خلال استضافته في برنامج "سابع سما" مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار".

انتشرت مقاطع فيديو من المقابلة بشل كبير وتناقلها المتابعون الذين عبروا عن تعاطفه وتضامنهم معه.

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