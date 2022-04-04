أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة أحمد بدير

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة الأخبار، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاه الفنان أحمد بدير.

وقال نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، في تصريحات صحافية: إن تلك الأخبار كاذبة، والفنان في صحة جيدة الآن، ولا يعاني من أية مشاكل صحية.

ويشارك الفنان أحمد بدير في مسلسل الاختيار 3، والذي تدور أحداثه حول ما شهدت، مصر خلال السنوات، التي أعقبت ثورة 35 يناير، من أحداث أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين، إلى رأس السلطة والأزمات، التي لحقت مصر، في تلك الفترة، وسبب حاله غضب شعبي على الجماعة، ومحمد مرسي، وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

ويجسد الفنان القدير أحمد بدير، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3، دور المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والعمل يتناول العديد من الأحداث الفارقة بداية من عام 2011، وصولًا إلى تولي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الحكم، والإطاحة بها مع اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو.

ويعرض المسلسل على قناة أون دراما، في تمام الساعة 11.20، كما تعرض إعادة مسلسل الاختيار 3 اليوم التالي في تمام الساعة 6:00 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.40 مساءً بتوقيت القاهرة.

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