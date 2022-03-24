سعيدة بالمرحلة الجديدة.. غادة عادل ترفض بشكل قاطع العودة لطليقها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

محاولات مكثفة يجريها عدد من الأصدقاء المقربين للفنانة غادة عادل لإقناعها بعودة الحياة الزوجية مع طليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري والد أبنائها، خاصة بعد مساندته لها في أزمتها الصحية الأخيرة، وظهورهما معا قبلها في برنامج "بصراحة مع" واعترافه لها بانه ما زال يحبها ولن يتزوج إلا من تدرك حجم ومقدار حبه لغادة.

ولكن غادة أعلنت للوسطاء بشكل صريح ودون تفكير رفضها القاطع العودة لزوجها مرة أخرى، وتفضل أن يظلا أصدقاء فقط لأنها سعيدة بالمرحلة الجديدة التي تعيشها، خاصة أنها شعرت بتغير كبير في شخصيتها وأسلوب حياتها عقب اعتمادها على نفسها.

وبذل أولاد غادة أيضا جهداً كبيراً لإقناعها باستئناف الحياة الزوجية مع والدهم مع وعدهم لها بأن هناك مساحة من الحرية سيتركها لها في عملها ولن يتدخل نهائيا في اختياراتها أو تعاقداتها، لكنها أكدت لهم أنها ترتبط مع والدهم بعشرة طيبة وصداقة واحترام فقط.

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