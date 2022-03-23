لي لي أحمد حلمي لوالدتها منى زكي: "عملتي كل حاجة صح"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مع الاحتفال بعيد الأم كان لابنه أحمد حلمي، رسالة خاصة إلى والدتها الفنانة منى زكي، من داخل الركن المخصص بها في معرض "شبابكو" حيث تعرض لي لي منتجاتها من الملابس والأحذية والحقائب، التي شجعها أبواها كثيرا على الاستمرار فيها وتنمية موهبتها في الرسم.

وكانت أولى كلمات ابنة أحمد حلمي ومنى زكي عما يدور في الكواليس بين الثلاثي في المنزل: "بينصحوني أكون مبسوطة"، إذ شجعاها على المشاركة للمرة الثانية في المعرض، ونصحها بأن تفعل ما تريده بـ"مزاج" ولا تتخذه كعمل بينما هو موهبة عليها تنميتها، حتى تدخل حلمي ليهدأ من توتر ابنته لي لي بقوله: "اهدي بتعملي حاجة بتحبيها، بعتي ما بعتيش المهم انبسطي وأنتي بتعمليهم".

ووجهت لي لي أحمد حلمي رسالة إلى منى زكي في عيد الأم، خلال حديثها مع برنامج "et بالعربي"، والتي كان نصها: "شكرا لأحلى أم في الحياة، هي صاحبتي مش بس أم، هي صديقتي المفضلة هي عملت كل حاجة ممكن حد يعملها صح، هي عندها أهداف كتير مفيش ثانية في اليوم تحس إنها مش معانا، هي أحسن أم في الحياة".

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