وفاة الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفى الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة حسب بوابة الأهرام.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبدالوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.

تخرج زكي فطين من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، ثم عمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثاني فى فيلم (أهل القمة)، ليعمل كمساعد مخرج في العديد من أفلام يوسف شاهين منها (اليوم السادس ) والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضا، لتتوالى أعماله من بعدها كممثل، والتي من أبرزها (أهل كايرو، بحب السيما، إسم مؤقت)، وله تجربة في مجال التأليف واﻹخراج من خلال فيلم (رومانتيكا) عام 1996.

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