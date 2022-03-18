محمود المهدي : طلاقي من منة عرفة سببه شخص

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف محمود المهدي، سبب انفصاله عن الفنانة منة عرفة، الذي أعلن عنه قبل نحو أسبوعين للمرة الثانية، على خلفية إساءة المهدي للفنانة إلهام شاهين وتدخل أشرف زكي ليحدث الانفصال بعدها بشكل مفاجئ.

وقال محمود المهدي أن هناك شخص سبب في الانفصال بينهما، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتوضيح الحقائق و كل شيء الفترة المقبلة.

وأضاف المهدي في استوري عبر حسابه الخاص في "انستغرام": أما عن الحياة الخاصة مش هدخلها السوشيال وبتمنى الخير والله لأي حد وربنا يوفق الجميع للخير ويهدينا جميعا.

و أكد محمود المهدي، أن منة عرفة وقفت معه، مشيرًا إلى أن انفصالهما ظروف خارجة عن إرادتها، مضيفًا: أي حد لو عرف هيعذرها هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينها.

أكد المهدي في السياق ذاته، أنه لم يتزوج من منة عرفة بغرض الشهرة، لافتًا إلى أن الدليل على ذلك أنه كان يرفض الإعلان عن خبر خطبتهما في البداية حتى الانتهاء من تصوير فيلمهما لكن تم تسريب الصور.

وكان محمود المهدي أعلن انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية قبل نحو أسبوعين، وذلك على خلفية اساءته للفنانة إلهام شاهين وتدخل نقيب النهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.



وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يعلن فيها المهدي انفصاله عن منة عرفة، حيث أعلن انفصالهما في شهر نوفمبر الماضي، وكان الثنائي قد تمت خطبتهما في شهر مايو الماضي، وعقد قرانهما بشكل مفاجئ في شهر يوليو الماضي، وكان من المقرر إقامة حفل زفافهما خلال الفترة المقبلة، بحضور الأسرة والأقارب.

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