تطور في قضية محمد رمضان وأشرف أبو اليسر .. الدفع أو الحجز على الممتلكات

المصدر: موقع الامارات اليوم

قال المحامي المصري مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبو اليسر، إن محكمة النقض أسدلت الستار عن أزمة موكلي والفنان محمد رمضان، بتأييد قرار محكمة استئناف الاقتصادية، الصادر بتغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه.

وأوضح دفاع الطيار أشرف أبو اليسر، لموقع "القاهرة 24" أنه بدأ في إجراءات تنفيذ قرار محكمة النقض، بتأييد تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه، لصالح أسرة الطيار.

وتابع دفاع الطيار أن الفنان محمد رمضان سبق وقال إنه ينتظر حكم محكمة النقض، لتنفيذ ودفع 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار بعد وفاته، وبدأنا في الإجراءات وننتظر رمضان أن ينفذ قرار المحكمة بدفع المبلغ.

وأكد الدفاع أنه في حالة عدم انصياع محمد رمضان لقرار المحكمة، سوف نأخذ أمر من المحكمة بالحجز على ممتلكاته الخاصة.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة الاقتصادية، بإلزام الفنان دفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه؛ تعويضًا للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وذلك بعد تسببه في أزمة أدت إلى وقفه عن العمل خلال عام 2019.

وألزمت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، تعويضا له عن الأزمة التي تسبب بها في عمله؛ بسبب صورة نشرها وهو في الطائرة التي يقودها أبو اليسر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news