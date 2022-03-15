«ويجز» يثير الجدل بإطلالة غريبة في السعودية والجمهور : تأثيرات هدى المفتي

المصدر: موقع الامارات اليوم

خطف مطرب الراب ويجز الأنظار بإطلالته الغريبة في حفله المقام على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد في السعودية إثر ارتدائه لشورت موف وبدلة خضراء، مثيرا الكثير من الجدل والسجال بين الجمهور الذي اعتبر ان هذه الاطلالة تؤكد علاقة العاطفية بالفنانة هدى المفتي.

واللافت في هذه الاطلالة التي شغلت رواد التواصل الاجتماعي، أنها جاءت قريبة إلى حد كبير من إطلالة الفنانة هدى المفتي التي ظهرت بها أثناء خضوعها لجلسة تصوير في شوارع مدينة مدريد الإسبانية، وكشفت عنها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستغرام» في يناير الماضي.

ويأتي التشابه بين إطلالتي ويجز وهدى المفتي في ظل انتشار أنباء عن ارتباطهما عاطفيا بعد مشاركتهما في بطولة مسلسل «بيمبو» الذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية قبل أسابيع، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، حيث لاقت أنباء ارتباطهما انتشارا واسعا، ولم يعلق أي منهما عليها إلى الآن.

وشارك في بطولة مسلسل «بيمبو» أحمد مالك، عباس أبو الحسن وكوكبة من النجوم، من إخراج عمرو سلامة.

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