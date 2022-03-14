نجوى فؤاد تشكو الفقر وتجاهل الاصدقاء والوسط الفني

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة نجوى فؤاد عن حالتا المالية الصعبة، شاكية الفقر وضيق الحال حيث انها لم تعمل منذ اكثر من سبع سنوات، وعتبت نجوى على الاهمال الكبير الذي تلقاه من الوسط الفني، وخاصة الاصدقاء الذين يتجاهلونها.

ونقلت صحف محلية عن الفنانة الشهيرة : «لم أعمل خلال الـ7 سنوات الماضية»، وأضافت: «الوسط الفني مبقاش فيه أي رحمة على عكس زمان خالص، كان في رحمة وعطف وحنان من الفنانين على بعضهم البعض».

وأوضحت نجوى: «كان كل يوم بنتجمع عند حد وكنا متلاحمين مع بعض، فين أنا، عايزة أعيش، بقالي 50 سنة أو 49 سنة شغالة في مجال الفن، أنا ضيعت فلوسي كلها في الانتاج الفني، أنا بقالي 7 سنين مش بشتغل وفي ناس بتشتغل أكتر من 30 عمل».

وقالت نجوى : «بسأل بقولهم أنا ليه مش بشتغل، بيتقال أن السبب العرض والطلب وده متوفر فقط في البطل والبطلة والمؤلف والمخرج، يعني 4 أو خمس عناصر بس وهم دول اللي بيقوم عليهم العمل لكن باقي الأدوار مثل الدور الثاني والثالث والأدوار الثانوية مش عرض وطلب ولازم يشتغلوا».

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