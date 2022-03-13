الخبر يُشعل مواقع التواصل .. ومصدر مقرب ينفي وفاة جورج وسوف بحادث سير !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشرت على نطاق واسع أقاويل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس واليوم تفيد بوفاة الفنان جورج وسوف بعد تعرضه لحادث سير، ونقله إلى المستشفى، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

وعلى الفور، كشف مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعرض جورج وسوف إلى حادث سير أليم، نافيا تماما كل تلك الأقاويل المتداولة.

يذكر أن الفنان جورج وسوف، كان دائما ما يرد على الشائعات التي يتم تداولها بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاته.

ومؤخرا قال جورج وسوف، خلال لقائه ببرنامج «et بالعربي»: «الحمدلله صحتي بألف خير، لا أسمع ولا أهتم بالشائعات، فالنجاح والشهرة لهم ضريبة والشائعات منها، أنا متواجد بأربيل ولدي حفل، والحمدلله أنا بخير».

وأضاف جورج وسوف: «لم أحزن أبدا من شائعة وفاتي، تعودت عليها، المهم من أطلقها لا يتعب أو يزهق من الشائعات».

وكانت آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية «ياه ع الزمن» التي طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بـ لوك مختلف.

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