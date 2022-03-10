إلهام شاهين ترد على انتقاد "بطلوع الروح": أنا بقدم رسالة محترمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شنت الفنانة إلهام شاهين، هجومًا لاذعًا، على الانتقادات التي وجهت لها عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم بطلوع الروح، المنتظر عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان 2022، والذي أحدث ضجة مؤخرا، معلنة أماكن تصويره والعناصر المشاركة فيه.

وقالت إلهام شاهين، خلال تصريحات تلفزيونية لها مساء أمس الأربعاء: "أنا بقدم رسالة محترمة وهامة".

وتابعت: "أنا ضد تفكير داعش الإرهابية"، منتقدة من يهاجمون دورها، قائلة: "أنتو زعلانين ليه".

وأردفت شاهين: "مخرجة المسلسل نانسي عبدالفتاح عبقرية، لأن العمل الذي سيقدم خلال رمضان المقبل لم يقدم على الشاشة من قبل، والصورة مبهرة والنص مكتوب بشكل رائع"، مشيرة إلى أن العمل إنتاج ضخم جدا يتم تصويره ما بين تركيا وسوريا ولبنان، ويضم مجموعة رائعة من الفنانين من مصر الفنانة منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأيمن عزب، ومن لبنان عادل كرم، بجانب مجموعة كبيرة من دول أخرى منها سوريا ولبنان والعراق وفلسطين والأردن والمغرب.

وتشارك النجمة إلهام شاهين في مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان بطلوع الروح، الذي وصفته بأنه يعد واحدا من أهم أعملها الفنية، ويتوقع أن يثير الجدل عند عرضه في رمضان المقبل.

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