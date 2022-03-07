تعرف على الراتب الخيالي لأغنى امرأة في بريطانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حصلت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة المراهنات Bet365 Group، دينيس كواتس البالغة من العمر 54 عاماً، على حوالي 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار) يمثل راتبها السنوي وحصتها في الأرباح عن العام الماضي في مارس 2021، وفقاً لملف إفصاح الشركة في بورصة لندن فيما تجاوز أجرها مليار دولار عن السنتين الماضيتين.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن راتب كواتس البالغ 249.6 مليون جنيه استرليني يجعلها الأغلى بين الرؤساء التنفيذيين حول العالم، على الرغم من انخفاضه بنحو 40% عن العام السابق له، عندما حصلت على 469 مليون جنيه إسترليني.

وتعد كواتس، أغنى امرأة في المملكة المتحدة بعد أن عززت حصتها في الشركة لتصبح صاحبة حصة الأغلبية في Bet365 بعد تكثيف مشترياتها من الأسهم في العام الماضي والتي كانت مملوكة لوالدها، بيتر كواتس.

وتخرجت كواتس من جامعة شيفيلد، بشهادة في الاقتصاد القياسي، وتدربت لتصبح محاسبة، ثم تولت مسؤولية سلسلة صغيرة من متاجر المراهنات التي يمتلكها والدها.

وأصبحت مديرة الشركة في سن 22 عاماً، وزادت عدد المتاجر قبل أن تقرر تحويل العمل إلى المراهنات عبر الإنترنت. وإلى جانب Bet365، تمتلك كواتس وعائلتها نادي ستوك سيتي لكرة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news