وصفه #أشرف_زكي بـ «النكرة» زوج #منة_عرفة يطلب تولي محمد صبحي نقابة المهن التمثيلية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر الفنان محمود المهدي وزوج الفنانة منة عرفة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أساء إلى الفنانة إلهام شاهين، ورد عليه نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، مشيرًا إلى أن محمود ليس فنانا وأنه مجرد نكرة، ومن بعدها ازدادت المشادات الكلامية بينهما حتى قرر كل منهما اللجوء إلى القضاء.

وطلب محمود المهدي أن يتولى الفنان محمد صبحي نقيب المهن التمثيلية بدلا من أشرف زكي، حيث كتب عبر حسابه في «انستغرام»: اللي بيحب الفنان المحترم محمد صبحي يفعل هاشتاج محمد صبحي نقيب الفن.

وواصل المهدي: وإحنا نقدر نجيب حقه ولازم نشوف فن محترم يليق بمصر والشخص دا يقدر يعمل كدا.

وكان أشرف زكي قد قال في تصريحات تلفزيونية: واحد نكرة كاتب على نفسه فنان بيشتم فنانة كبيرة، وبقول له أنت نكرة ومش فنان لأن أول حاجة بتعلمها أن الفنان أخلاق.

كما أكد أشرف زكي، أنه لن يسمح بإهانة أي رمز من رموز الفن في مصر، مؤكدا أن الفنانين أصبحوا مادة لكل من يبحث عن الشهرة والتريند.

وكتب محمود المهدي: سوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص المفروض يكون قدوة للفن، وأنا عمري ما هسكت بالرغم من أن محدش معايا.

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