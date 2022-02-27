تشييع جثمان جالا فهمي بحضور زوجها السابق عمر خيرت

المصدر: القاهرة - متابعات

شارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان الفنانة جالا فهمي، من داخل مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، من بينهم زوجها السابق الموسيقار عمر خيرت، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، والفنانة دنيا سمير غانم.

وكان عمر خيرت هو الزوج الأول للفنانة جالا فهمي لكنها انفصلت عنه بعد وقت قصير، وأرجعت ذلك في أحد لقاءاتها التليفزيونية إلى أنّها من الشخصيات التي تحب الخروج بعكس شخصيته، وكانت تشعر معه بالوحدة لذلك قررت الانفصال، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

ورحلت الفنانة جالا فهمي مساء أمس عن عمر يناهز 59 عاماً إثر إصابتها بأزمة قلبية.

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