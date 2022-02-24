ياسمين رئيس في أول تعليق بعد طلاقها وتصريح القبللات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علقت الفنانة المصرية ياسمين رئيس لأول مرة عقب انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، خلال الأيام القليلة الماضية عقب تصريحاته المثيرة للجدل حول تقبيلها في الأفلام.

وفى أول تعليق لياسمين رئيس عقب انفصالها، كتبت على حسابها في «إنستغرام»: «الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب إن أشر الناس منزلة يوم القيامة يتقيه الناس مخافة لسانه».

وتزوجت ياسمين رئيس من المخرج هادي الباجوري بعد أن جمعتهما قصة حب عاصفة بدأت بالإعجاب المتبادل عندما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل «عرض خاص».

وخلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، كشفت «ياسمين» عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم «هيبتا»، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وأخيرا الـ«هيبتا» أو الحب الدائم، وأسفر الزواج عن طفل اسمه سليم.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: «بلاش تبوسني»، بحسب "صدى البلد".

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