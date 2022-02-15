زينة مكي تعلن طلاقها رسميا : تسرعت ولست نادمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعلنت الممثلة اللبنانية زينة مكي طلاقها رسميا من زوجها الملحن اللبناني نبيل خوري.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج spot on مع الاعلامي اللبناني رالف معتوق، تحدثت زينة لأول مرة عن طلاقها من خوري، مؤكدةً الموضوع الذي لم تعلنه من قبل.

وعن اسباب الطلاق، قالت مكي أنهما لم يكونا مناسبين لبعضهما منذ البداية وهناك أمور جوهرية لم ينجحا في الإتفاق عليها رغم محاولتهما الكثيرة.

وتحدثت زينة كذلك عن رأي والديها بزواجها، مشيرة الى ان والدها طلب منها التريّث قبل الإقدام على هذه الخطوة، لكنها لم تستمع إليه، واعترفت انها تسرعت ولكنها ليست نادمة.

أما موقف عائلتها من الطلاق فقالت أنهم دعموها في أن تقوم بما يرضيها وتراه الأحسن بالنسبة لها لكن لم يقع خلافاً مع عائلتها بسبب زواجها.

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