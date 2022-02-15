وفاة أرملة أحد رموز مصر وأكثرهم شهرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم وفاة أرملة الشاعر المصري الكبير صلاح جاهين، سوسن زكي.

وأعلن حفيدها الشاعر أحمد أمين فؤاد حداد، خبر وفاتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله.. جدتي لأمي.. السيدة سوسن زكي.. أرملة الشاعر صلاح چاهين.. ووالدة الشاعر بهاء چاهين زوج السيدة مريم البنا والسيدة أمينة چاهين زوجة الشاعر أمين حداد.. وجدة.. أحمد حداد وعمر چاهين وسلمى حداد".

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، كما أعلن الحداد لعدم وجود جلسة للعزاء، حيث يقتصر الأمر على تشييع جثمان الراحلة للمقابر.

ويعد الشاعر الكبير صلاح جاهين من الرموز المصرية في الأدب والشعر، حيث تميز وتفرد بأسلوبه الذي لم يناظره فيه أحد قط إلى يومنا هذا، واشتهرت له الكثير والكثير من القصائد التي تخلدت في وجدان كل مصري، سواء بصوته، أو بصوت أشهر مطربي الوطن العربي.

وتعاون جاهين مع العديد من أشهر مطربي وفناني الوطن، منهم الفنانة الكبيرة سعاد حسني، وأشهر ما غنته من كلمات جاهين، أغنية بمبي، وتعاون مع الفنان علي الحجار؛ الذي غنى له رباعياته، والفنان محمد منير، وغيرهم.

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