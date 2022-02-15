محمد رمضان يهنيء مصر ونفسه على 5 مليارات مشاهدة في «تيك توك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هنأ الفنان محمد رمضان بلده مصره وجمهوره، باعتباره أصبح أعلى اسم فنان عربي على تطبيق «تيك توك».

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه «انستغرام»، أعلن من خلاله وصول عدد مشاهداته على «تيك توك»إلى أكثر من 5 مليارات مشاهدة، وانهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه يهنئونه من خلال خاصية التعليقات على الفيديو.



وقال رمضان في الفيديو الذي نشره قبل ساعة معبرًا عن سعادته: مبروك لبلدي أولًا، ثم مبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاج محمد رمضان على «تيك توك» 5 مليار مشاهدة وبكده أصبح أعلى اسم فنان عربي على «تيك توك» لفنان مصري.

وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو لايف عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، يظهر التفاف الجمهور حوله، ودعاء سيدة كبيرة في السن له، وإشادات الجمهور ومدى حبهم له.

وعلق على الفيديو قائلًا: أحلى دعوة ع الصبح من أم إسكندرانية أصيلة.. وأنا في طريقي لتصوير مسلسل المشوار رمضان يجمعنا.

ويستعد محمد رمضان لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل «المشوار»، الذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وتشاركه البطولة النسائية دينا الشربيني،ويضم عديا من الفنانين منهم بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد مجدي، وأحمد وفيق، وغيرهم.

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