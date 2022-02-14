أسامة منير يدافع عن مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

المصدر: القاهرة - متابعات

دافع الإعلامي والإذاعي المصري أسامة منير، عن المشهد الذي قامت به الفنانة منى زكي في فيلم "أصحاب ولا أعز" والذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أسامة منير لبرنامج كلام الناس على قناة إم بي سي مصر: "المشهد مفيهوش حاجة، منى زكي ممثلة وممكن تلعب دور بنت بلد، أو قتالة قتلى أو فتاة ليل، لأنها بتمثل شخصية، وبالتالي فهي نجحت في تجسيد الشخصية في فيلم أصحاب ولا أعز"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المصرية.

ووجه أسامة منير، رسالة للفنان أحمد حلمي، طالبه فيها بدعم زوجته منى زكي، والدفاع عنها ضد الانتقادات التي تتعرض لها، قائلاً: "إنت فنان وعارف يعني إيه فنان، إنت تقف في وش الدنيا كلها، أنا لو مكانه هقف في وش الدنيا كلها ومحدش يفتح بوقه وأعتقد إن حلمي عمل كده".

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