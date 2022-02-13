لغز جثمان علاء ولي الدين.. لماذا لم يتحلل طوال 19 سنة؟

المصدر: القاهرة - متابعات

أثارت تصريحات شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، بعدم تحلل جثمان أخيه على الرغم من مرور 19 عاماً على دفنه، حالة من الجدل ولغزاً حير الكثيرين، وقالت طبيبة إن هناك أكثر من عامل يمنع تحلل الجثمان حتى بعد مرور سنوات على الوفاة، وتعتمد تلك العوامل على مكان وظروف الدفن.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الدكتورة سمر عبد العظيم، الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي النفسي، ومدير وحدة أبحاث في جامعة عين شمس، قولها إنه ليست جميع الجثث تمر بمراحل التعفن والتحلل، إذ أن بعضها تمر بتغيرات إذا كان مكان الدفن رطب بنسبة زائدة، ما يتسبب في حدوث ما يسمى بـ"تصبن للجثة"، وهو أن الدهون في الجسم تتحول لمادة تشبه الصابون تحافظ على شكل الجسم ويظل كما هو حتى بعد مرور سنوات على الوفاة.

وأضافت: "عندنا جثة في متحف الطب الشرعي بجامعة عين شمس متصبنة منذ 50 سنة".

وأشارت إلى أن بعض الأجسام بها إنزيمات معينة تتفاعل مع الرطوبة والدهون وتتحول إلى مادة تشبه الصابون تحافظ عليها وتمنعها من التحلل، لافتة إلى أن ذلك يحدث في حالة أي خلل لنسبة الرطوبة بمكان الدفن.

وتابعت أن هناك عامل آخر يمنع الجثة من التحلل وهو المناخ الصحراوي، ففي حالة انخفاض نسبة الرطوبة بالجو وارتفاع الحرارة يتحول الجسم لشكل يشبه المومياء، وذلك لأن المناخ حولها يسحب سوائل الجسم، ويجعلها غير قادرة على التعفن.

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