هادي الباجوري: يسعدني أن يناديني الناس "زوج ياسمين" ولا أمانع أن تقدم زوجتي مشاهد جريئة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



قال المخرج هادي الباجوري أنه سعيد بكونه "زوج ياسمين رئيس" أو أن الناس تناديه بذلك، وهو الأمر الذي لا يزعجه.

وحل المخرج الباجوري ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "كلام الناس" على قناة mbc مصر، وتحدث عن أعماله الأخيرة والجدل المصاحب لها، وعلى رأسها مسلسل "البحث عن علا"، وكذلك تحدث عن علاقته بزوجته ياسمين رئيس.

وتغزل هادي الباجوري بزوجته ياسمين رئيس وأشاد بموهبتها وأعمالها، وقال إن الاتهامات بمجاملته لها في أعماله لا تشغله، خاصة إنها قدمت أعمال أخرى مع مخرجين آخرين وأثبتت نفسها، وأضاف إنه في بداية مسيرتها فقط واجهت هذه الاتهامات، وقال إنه يشعر بسعادة عندما يصفه بعض الجمهور بـ"زوج الممثلة"، وأنه أحياناً يقابل جمهور ولا يتذكر إسمه ويقولون له "زوج ياسمين رئيس" وهو الأمر الذي لا يزعجه.

ودافع هادي الباجوري عن دور هند صبري في مسلسل "البحث عن علا"، خاصة في مشهد رقصها مع دينا، وقال هادي الباجوري إن هند صبري بذلت مجهود كبير في المسلسل وأخذ منها 3 سنوات من عمرها، وأخذ منه ما يقارب عامين، لذلك يرفض الهجوم على دورها وقال إنه من لا يعجبه هذه المشاهد عليه بعدم المشاهدة من الأساس، وطلب الباجوري من الفنانين عدم التخوف من الهجوم عليهم وقال إن الفنان الذي لا يستعد لتلقي الهجوم بسبب مشهد جريء عليه ألا يعمل في مجال التمثيل.

وقال هادي الباجوري في تصريحاته إنه لا يمانع في تقديم زوجته ياسمين رئيس لمشاهد جريئة في أعمالها الفنية، إذا كانت العمل يتطلب ذلك، ولكنه لا يفرض رأيه عليه ويحق لها الرفض أو القبول، مشيراً إلى انه يرفض فقط فرض القوانين الشخصية للممثلين على الأعمال السينمائية، وقال إنه ليس من الضروري أن يكون فكره مشابه لفكر زوجته.

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