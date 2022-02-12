أعلنت طلاقها.. فساتين منة حسين فهمي في زيجاتها الثلاثة.. الأخير جريء ومختلف

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تصدرت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين محركات بحث غوغل، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها، الذي استمر لفترة ليست طويلة.

وكتبت منة فهمي عبر "إنستغرام" ردا على سؤال أحد متابعيها عن حالتها الاجتماعية قائلة: "مطلقة والحمد لله" حسب "مصراوي".

وردت على سؤال آخر من أحد متابعيها حول إمكانية عودتها مرة أخرى إلى طليقها المحامي طارق جميل سعيد: "مفيش أي أمل على الإطلاق لكن اتمناله كل خير".

وكانت منة حسين فهمي قد تزوجت أول مرة من الفنان شريف رمزي عام 2008 واستمر الزواج حتي أعلنت الانفصال في 2011.

وارتدت حينها فستان باللون الأبيض بقصة الكب من قماش الستان ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت طرحة زفاف ناعمة باللون الأبيض.

وفي المرة الثانية عام 2015 تزوجت من الفنان أحمد فهمي، وانفصلا في فبراير 2018 بعد زواج دام 3 أعوام.

وأطلت بفستان باللون الأبيض بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وتزوجت في المرة الثالثة من المحامي الشهير طارق جميل سعيد، في يوليو 2018، وأقيم الحفل على شاطيء البحر في الساحل الشمالي،

وقد اختارت إطلالة زفاف جريئة وخارجة عن المألوف، إذ اعتمدت كروب توب كت باللون الأبيض، مع جيب بنفس اللون، واختارت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

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