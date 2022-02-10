بجاكيت «فطوطة».. دنيا سمير غانم تنشر صورة ابنتها ونجمات مصر يتفاعلن معها

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

شاركت دنيا سمير غانم من خلال حسابها على موقع انستغرام صورة جديدة تجمعها بابنتها كايلا حيث كانت ترتدي الجاكيت نفسها التي عليها صورة شخصية «فطوطة» التي اشتهر بها وأداها والدها الراحل الفنان سمير غانم، ومكتوب عليه جملة «انستونا»،

وعلقت دنيا على الصورة: «أنا وكايولي».

وعلى الرغم من أن الصورة لم تظهر وجه ابنه دنيا إلا أنها تلقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين ومن الفنانين أيضاً ومنهم روجينا،شيماء سيف، دنيا عبد العزيز، نسمة عبد العزيز، ليلى زاهر وغيرهن.

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