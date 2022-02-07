فنان سعودي يثير الجدل : النخلة العوجاء بطاطها في غير حوضها! (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت تصرحات قالها الفنان السعودي المرعوف عبد الرحمن الخطيب، موجةواسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتقد تلفزيون بلاده الذي بشتري اعمالا ومسلسلات درامية باللهجة السعودية والمحلية من منتج لبناني وآخر عراقي.

وقال الخطيب في مقطع فيديو متداول: "فيه مثل شعبي جميل جدا يقول (النخلة العوجاء بطاطها في غير حوضها) هذا المثل ينطبق على التلفزيون السعودي مع الأسف الشديد".

وأضاف: "إخوتنا العرب نرحب بهم ونقبل رؤوسهم وأهلا وسهلا بهم والبلد بلدهم، نرحب بهم سواء في بلدانهم أو هنا، إنما يأتي منتج لبناني ينتج مسلسل سعودي باللهجة السعودية ويسلمه من الباطن لشركة أردنية، ومنتج عراقي ينتج مسلسل سعودي باللهجة المحلية.. والمؤسسات السعودية تسكر، نسكر مؤسساتنا".

وختم الخطيب بقوله: "لبناني أنتج لبناني وبيعه للتلفزيون السعودي، عراقي انتج عراقي وبيعه للتلفزيون السعودي، بس المحلي خليه للمنتج السعودي".

من سنابي التلفزيون السعودي والنخله العوجا pic.twitter.com/AnoTafsIVM — عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) February 5, 2022

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