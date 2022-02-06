تامر حسني يحقق أمنية طفل مريض ويزوره في منزله

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حقق الفنان تامر حسني أمنية الطفل مصطفى شاهين الذي يعاني من شلل في جهازه الهضمي وفاجأه بزيارته في منزله.

وشكرت والدة الطفل الفنان تامر حسني من خلال منشور نشرته عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت به: «أول ما حالة مصطفى وصلت إلى الفنان تامر حسني، جاء بعدها بساعة من آخر الدنيا، ليطمئن على مصطفى. وبالصدفة مصطفى أصلاً يحب الفنان تامر حسني بشكل غير عادي، ويواظب على مشاهدة أفلامه. لكنه حينما رآه يدخل عليه في البيت، لم يصدق، واعتقد أنه مجرد شخص يشبهه».

وأضافت: «شكراً يا تامر على سرعة استجابتك، وعلى كل ما قلته، وما فعلته أمس، وكذلك على ما أنت تحاول فعله الآن لأجل طفل أنت لا تعرفه. ربنا يرضيك يا ابني وينصرك ويسترك دنيا وآخرة».

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