نجوم وفنانون ينعون ريان .. ويدعون لأهله بالصبر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفاعل نجوم وفنانون عرب مع الحدث الجلل الذي هزّ ضمائر الملايين بوفاة الطفل المغربي ريان إثر خروجه من البئر التي ظل حبيساً فيها خمسة أيام متواصلة.

ودعت الفنانة الإماراتية أحلام لوالدي الطفل ريان، فقالت عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعاً لهم في الآخرة، واجعل موته سبباً في حياة كريمة لأبويه وأسرته».

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة لريان عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، قائلةً: «إنا لله وإنا اليه راجعون، ربنا يصبر أمه وأبوه يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله».

وحرص المطرب رامي صبري على تقديم واجب العزاء، واصفاً الطفل المغربي بقوله: «مات طفل الإنسانية».

وقدَّم حفيد النجم الراحل محمود ياسين واجب العزاء، فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله، البطل ريان مات، الله يكون في عون أهله، فعلاً الواحد مضايق كأنه يعرفه أو أخوه».

وتجاوبت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع النبأ الحزين عبر «تويتر»، فكتبت: «بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان.. رح يوقف قلبي».

وشاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة عبر «تويتر»، معلِّقةً: «إن شاء الله مع الله وملائكته، إنا لله وإنا إليه راجعون ريان».

وكتب محمد هنيدي على «فيسبوك»: «البقاء لله، ربنا يرحمك يا رب، المعاناة اللي عشتها آخر أيام كانت رهيبة، البقاء لله ربنا يصبر أهلك».

وأضاف: «الأيام الأخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش، في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم، أصعب شيء في القصة، كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة، إن شاء الله تكون شفيعاً لأهلك يوم القيامة، مش هننساك».

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