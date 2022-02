شون بين: "جينات خسيسة" هي وراء تبادل الأدوار بين الجنسين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

زعم الممثل شون بين أن "جينات خسيسة" تدفع الناس إلى "تبادل الأدوار بين الجنسين".

تحدث بين عن آرائه في الذكورة خلال مقابلة أجراها أخيراً مع "اندبندنت" قال فيها: "أعتقد أن الرجال، في نظري، أصبحوا مخنثين جداً".

أضاف النجم - الذي يلعب حالياً دور البطولة في فيلم الأكشن "يوم العلم" Flag Day الصادر حديثاً: "أعرف نساء قويات جداً في حياتي لا يعتبرن الرجولة علامة على قمعهن... أعتقد أن هناك كثيراً من الجينات الخسيسة التي تدفع الناس إلى التخلي عن سراويل الجينز وارتداء التنانير".

شاركت ابنته ديلان بين التي تلعب إلى جانبه بطولة فيلم "يوم العلم" في اللقاء الثنائي الذي نُشر في شهر يناير (كانون الثاني). ووفقاً للصحافية ليوني كوبر التي أجرت المقابلة، فقد كانت ديلان "هادئة" و"تحدق في الفراغ".

في محور آخر من الدردشة، تحدث بين عن شعوره أثناء لعب البطولة أمام ديلان في الفيلم المستند إلى قصة حقيقية عرضها كتاب "الرجل النصاب: القصة الحقيقة لأبي المزيف" Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life الصادر عام 2004 للمؤلفة جينيفر فوغل.

كما صرح نجم فيلم "ميلك" Milk بآرائه في مناهضي التطعيم ضد فيروس كورونا، قائلاً: "أحياناً يأخذ الناس الامتياز والحرية التي يتمتعون بها كحق لهم في أن يكونوا معادين للمواطنة، أن يكونوا مواطنين فاشلين... إنهم أولئك الأشخاص الباحثون عن معلومات علمية زائفة من شأنها منحهم المشروعية (عندما يتعلق الأمر) بعدم تلقّيهم اللقاح".

