أحمد حلمي يوجه رسالة حادة لمهاجمي زوجته منى زكي: جهلة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد الانتقادات والهجوم الشديد الذي تعرض له فيلم أصحاب ولا أعز، وتحديدا الهجوم على الممثلة المصرية منى زكي على هامش اتهامات الفيلم بأنه خادش للحياء، وقد خرج عن أطر التقاليد المجتمعية.

جاء رد النجم المصري أحمد حلمي دفاعا عن زوجته الفنانة المصرية منى زكي، وقال أحمد حلمي أن الفيلم الذي قدمته منى زكي هو فيلم راقي واصفاً منتقدي الفيلم بالجهلة.

يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي تصدرا التريند خلال الفترة الماضية وذلك بعد مشاهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز، وجدل حول طلاق الفنانان.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية منى زكي قد شاركت في موسم رمضان الماضي لعام 2021 بمسلسل لعبة نيوتن، والذي أحرز نجاحا باهراً، وقد لفتت منى زكي الأنظار في مسلسل لعبة نيوتن.

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