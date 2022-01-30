بعد تصدره التريند.. أول تعليق من مقرب لـ"محمد عبده" على ماركة هاتفه المثير للجدل

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

علق مدير العلاقات العامة للفنان لمحمد عبده، محمود الجيلاني، على الضجة التي أثارها هاتف محمد عبده بعد التقاطه "سيلفي" مع الفنان عبدالمجيد عبدالله.

وقال الجيلاني، إن هاتف نوكيا من طراز 3310 من أبرز ما يستخدمه فنان العرب يومياً، لافتا:"من صفات وطباع محمد عبده انفراده بتملك الشيء العملي، حيث يستعمل هذا الهاتف بشكل دائم"، وفق "العربية.نت".

وأوضح: "لقد عرضت عليه مسبقاً تغييره إلا أنه أصر على هذا النوع خصوصاً"، مبينا أن فنان العرب يستقبل على هاتفه الـ"نوكيا" كافة المكالمات العامة والرسائل النصية المهمة SMS.

وأشار:"محمد عبده يخصص الـ"آيفون" لبقية أشغاله، لافتا إلى أن محمد عبده لا يستغني عن التقنية والهواتف النقالة الحديثة لمتابعة أعماله والتواصل مع أبنائه.

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