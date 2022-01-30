تركي آل الشيخ مدافعا عن حسن الرداد بعد تصريح "البقاء في الرياض"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق المستشار تركي آل الشيخ على الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها حسن الرداد، بعد تصريحات ادلى بها مبديا رغبته البقاء في الرياض؛ لأنها ملتقى شامل للفن والفنانين، وقد أثار هذا التصريح موجة واسعة من الانتقاد والهجوم على الرداد في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال آل الشيخ: لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ المملكة العربية السعودية منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحالي وإلى آخر الزمان ستظل أرض الحرمين الشريفين، وأرض الخير والسلام والأمان، وحاضنة للفن والإعلام، تُرِكَت كل هذه الإيجابيات وحفل Joy الذي يعد أكبر حفل في العالم العربي بشهادة الجميع وتم التركيز بشكل تافه على نقاط مخفي الهدف منها.

وواصل آل الشيخ: أما عن نتائج الجوائز في الحفل، فكانت بالتصويت والذي امتد لأكثر من 3 أشهر متواصلة، وأنا بالنسبة لي صلاح أفضل لاعب عربي مر على التاريخ ومازال في اعتقادي أنه سينجح أكثر ويحقق إنجازات أكبر.

وأضاف تركي آل الشيخ: ألم يُكرّم المخرج الكبير شريف عرف؟ والمجتهد المبدع أحمد الجندي، الفنان الكبير محمد هنيدي والذي يستحق أكثر من مجرد تكريم، ومقدم البرامج رامز جلال، وأمير الغناء العربي هاني شاكر، والفنانات المحترمات ليلى علوي ونيللي كريم وأمينة خليل والفنان المحترم عمرو يوسف والفنان المحترم حسن الرداد لجوائز للفائزين فيها.

واختتم تركي آل الشيخ حديثه، قائلا: أقول لكل ناجح عربي والعالم عامة أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك، وأنصح كل تافه أن يستمر في تفاهته ويستمتع بنجاح الآخرين.

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