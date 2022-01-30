منى زكي تحتل صدارة الأكثر مشاهدة على "نتفليكس"

المصدر: القاهرة - متابعات

تصدر مسلسل "لعبة نيوتن" الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج، قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "نتفليكس" في مصر، وفق صحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت الفنانة منى زكي قد احتلت عناوين الأخبار الفنية مؤخراً إثر دورها في الفيلم المثير للجدل "أصحاب ولا أعز" الذي شاركها البطولة فيه إياد نصار وعادل كرم وجورج خبّاز وديامان أبو عبّود وفؤاد يمّين.

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