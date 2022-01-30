بعد دعمه منى زكي..عبد الله رشدي ينتقد ابراهيم عيسى برسالة قاسية

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

انتقد الداعية، عبد الله رشدي، الإعلامي إبراهيم عيسي، وذلك بعد تضامن الأخير مع الفنانة مني زكي، عقب الحملة التي شنت عليها بسبب فيملها الأخير "أصحاب ولا أعز".

وقال رشدي: لما شوفت واحد بيقرأ قرأن في صيدلية قلبت الدنيا وقولت ازاي صيدلي يقرأ قرءان في صيدلية ما يقوم يذاكر في كتب الصيدلة وعملت فيلم، مع إن فيه مليون واحد بيفتحوا مواقع التواصل أثناء وظيفتهم.

وتابع رشدي: في نفس الوقت تدعم الانحلال وقلة الأدب والمسخرة، وهذا يدل على التناقض الذي تحتوي وتنطوي عليه قناعتك؛ هل تقبل ذلك على ابنتك أو زوجتك أو أحد من عائلتك هل تعتبر هذا بطولة وفنا ومجدا وتحضرا؟ دي اسمها قلة أدب.

وأضاف رشدي: كنت أتوقع منك أن تقول الفنان الفلاني والفنانة الفلانية لهما تاريخ ونحن نحبهما ولهما مكانة في قلوبنا، وهذه ذلة وغلطة، فتثبت القيم وترسخ أن هذا الفعل خطأ، لو قلت كدا كنت كإنسان مثقف أو رجل كما تسمي نفسك راعي الثقافة وكان هيبقى لكلامك وزن وقيمة.

استكمل عبد الله رشدي: إنما أنت تتحدث وتدعم قلة الأدب والقذارة، وتدعم الإسفاف وتقول هي دي الثقافة؟ عاوزك تعرف قد إيه إنت إنسان متناقض مع نفسك.

واختتم رشدي حديثة في الفيديو والتي نشره عبر صفحته الرسمية قائلا: أنا مبسوط باللي أنتم بتعملوه، ومبسوط إن الناس بتشوف حقيقتكم وبتعرف إن فكركم متدني لهذه الدرجة، واستمروا حتى تعرفكم الناس وتبدأ في عدم مشاهدتكم، انتم بتفضحوا نفسكم بنفسكم، فإذا بليتم فاستتروا ولكن إنتم بتحبوا قلة الأدب، متدّعوش الثقافة وتظهروا أمام الناس انكم محترمين.

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