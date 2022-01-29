حسن الرداد يوضح حقيقة نيته «العيش في الرياض»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رد الفنان المصري، حسن الرداد، اليوم السبت، على حقيقة تصريحات أدلى بها عن نيته «العيش في الرياض» خلال حفل توزيع جوائز «‏joy‏» في العاصمة السعودية الرياض، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل.

وكتب الرداد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «تصريح محرّف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير، كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمي، ويردده وراءهم بعض العيال المتخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح».

وكان حسن الرداد قد قال في تصريحات متلفزة قبل بداية حفل «Joy»: «والله أنا عايز أعيش هنا، الرياض دلوقتي مكان استراتيجي وملتقى النجوم في العالم العربي وبيطلع منها أعمال فنية كتيرة جدا، وشوفنا حاجات ونجوم عالميين مثل سلمان خان، وأنا مبسوط جدا، وتحس إنك في مكان فيه كل الحاجات الفنية اللي عايزها، سواء مسرح أو سينما أو حفلات غنائية، وسعيد إن فيه مكان يهتم بالفن بشكل كبير وبجودة عالية»، بحسب موقع «شاهد».

وعندما عبر حسن الرداد عن رغبته في العيش بالرياض، أجابه: «يا سلام، خلاص حسن عايز يعيش هنا، ده مكانك وده بيتك».

يشار إلى أن حسن الرداد يستعد لعرض مسرحية جديدة في «موسم الرياض» بعنوان «كازانوفا»، في 2 فبراير المقبل، ويشاركه بطولتها الفنان المصري، عمرو يوسف.

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