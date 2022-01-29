بمقابلة جون ترافولتا.. زوجة نقيب الممثلين المصريين تحقق حلمها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حققت الفنانة روجينا حلمها بمقابلة الفنان العالمي جون ترافولتا أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت روجينا صورة تجمعها بترافولتا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وهي تجلس بجواره خلال الحفل وعلقت قائلة: "عندما تتحقق الأحلام".

وعبر جون ترافولتا عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards أثناء تواجده على السجادة البنفسجية للحفل قائلا إنه قاد طائرته بنفسه إلى الرياض، حيث استقلها من الباحة الخلفية لمنزله الموجود ضمن مجتمع يضم مطار، وطار لمدة 7 ساعات قبل التوقف للراحة ثم استنئاف رحلته إلى السعودية.

وأكد ترافولتا أن سبب استمرار مسيرته الفنية لمدة 50 عاما هو أولاده، لأنهم يملئوا حياته بالطاقة والرغبة في تحقيق الأهداف والأحلام.

وأشار إلى أنه يزور الرياض للمرة الثانية وسبق له تجربة عدد من المطاعم بها، ويشعر دائما بحفاوة استقبال الجمهور السعودي له وترحابهم الدائم.

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