بكاء إيمي ودنيا سمير غانم أثناء تكريم والديهما في "Joy Awards" (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

عبّرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي عن سعادتهما بتكريم والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في حفل توزيع "Joy Awards" الذي أقيم أمس الخميس بالرياض، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بالرياض، وسط حضور عربي وعالمي كبير.

ولم تتمكن الشقيقتان من تملك دموعهما وبكيا بعد عرض فيديو عن والديهما الراحلين خلال الحفل، وأكدتا أنهما حضرتا كلمة لإلقائها ولكنهما لم تتمكنا من التعبير، وسط بكائهما حسب المرصد.

وقالت دنيا سمير غانم في لقاء مع "et بالعربي": "بشكر الناس كلها على الحب، وحاسة بمشاعرهم وحبهم وصل لي، وليس هنا فقط بل في كل مكان نذهب إليها"، كما طالبت من جمهورها الدعاء لوالديها.

من ناحيتها قالت إيمي سمير غانم: "أحب أن أشكر كل الذين استضافونا اليوم، وأشكرهم على هذا التكريم الجميل، والحزن بداخلي الآن هو حزن ممزوج بحالة من السعادة، ولدي مشاعر كثيرة وشيء ما حدث لي اليوم جعلني لا أستطيع الكلام، وكنت هقع على وشي من السعادة، وهذا إحساس جميل".

دنيا و ايمي سمير غانم يشكران الجمهور على محبتهم ودعمهم الدائم وعلى تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في #JoyAwards 🙏 pic.twitter.com/YweBtS8ycR — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 27, 2022

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