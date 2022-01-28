وفاة الموسيقار والملحن السوداني الشهير بشير عباس

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

غيب الموت أمس الخميس، الموسيقار والملحن السوداني الشهير بشير عباس، عن عمر ناهز 85 عامًا، إثر علة لم تمهله طويلا بمستشفى دبي، حيث كان آخر ظهور له قبل حوالي أسبوعين في إكسبو دبي حيث شارك في حفل الفنانة السودانية إنصاف فتحي.

وقالت وكالة السودان للأنباء إن الموسيقار بشير عباس توفي بعد مشوار فني طويل أثرى خلاله الساحة الفنية بألحانه التي شكلت وجدان المستمعين وتغنى بها العديد من المطربين.

لقد شكل الراحل وجدان الشعب السوداني من خلال مؤلفاته الموسيقية وألحانه التي تغنى بها العديد من الفنانين والمطربين.

والموسيقار الراحل بشير عباس يعتبر احد عمالقة الفن والموسيقى في الوطن العربي بشكل عام ، لانه شارك في كثير من الحفلات الغنائية والموسات لكبار الفنانين العرب.

يعد بشير عباس واحدًا من كبار الموسيقيين والملحنين في السودان، ورائد من رواد الموسيقى السودانية، ومثقف أصيل، وله دور بارز في تطوير موسيقى الطرب والغناء في السودان، حيث عمل طيلة حياته على نشر الثقافة السودانية داخل وخارج السودان".

شارك بشير عباس في الفعاليات الموسيقية الدولية والمسابقات الفنية ، في عام 2003 م تلقى دعوة للمشاركة في فعاليات يوم الموسيقى العالمي بألمانيا 22 مشاركًا من مختلف أنحاء العالم وفاز بشير في المسابقة محرزًا المرتبة الثالثة من خلال أغنية «عشت يا سوداني» للفنان أحمد المصطفى ، وفي عام 2005 نظمت جامعة الدول العربية في القاهرة مسابقة للمقطوعات الموسيقية شارك فيها بشير عباس بقطعة موسيقية بعنوان «نبتة حبيبتي» ممثلاً للسودان مع 25 مرشحين وأحرز المرتبة الثانية.

ووُلد الراحل في حي حلفاية الملوك ، الذي يعد من أعرق الأحياء في الخرطوم بحري ، شمال العاصمة ، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى مدينة أم درمان.

وتعلم الراحل العزف على الآلات الموسيقية منذ صباه بالمدرسة الإبتدائية، خاصة العود وكان متأثرا بشكل خاص بالفنان فريد الأطرش.

وقال في واحدة من اللقاءات الصحافية إن أول آلة موسيقية تعلم عليها العزف كانت صافرة "صفارة" أهداها إليه والده كمكافأة لنجاحه في امتحان الالتحاق بمدارس المرحلة الابتدائية، بعدها تعلم العزف على آلة العود في مسقط رأسه في الخرطوم بحري.

وللراحل أكثر من 40 مقطوعة موسيقية من تأليفه منها (أمي) و(نهر الجور) و(آسيا) و(ألحان) و(نبتة)، ولحن أكثر من 100 عمل لكبار المطربين السودانيين، منهم أحمد المصطفي، حسن عطية، عبدالعزيز محمد داؤود، محمد وردي، عائشة الفلاتية، زيدان إبراهيم وإنصاف فتحي، واختص الراحل فرقة البلابل الغنائية اللائي كن تحت رعايته الفنية بأكثر من 20 عملًا، إذ له الفضل في مسيرتهن الفنية.

وعمل الراحل بشير عباس في الإذاعة السودانية كعازف لآلة العود، العام 1959، ثم عين في وظيفة سكرتير أوركسترا الإذاعة القومية.

وفي العام 1966 تم تعيينه نائبًا لضابط الموسيقى في الإذاعة، وفي العام 1967 تولّى مهمة إدارة قسم الموسيقى بها.

وسجلت للموسيقار الراحل عدة حلقات لبرامج موسيقية في كل من إذاعة (مونت كارلو)، وهيئة الإذاعة البريطانية في لندن.

سافر بشير عباس، العام 1990، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأقام فيها، حتى العام 1995، ليغادرها إلى فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا ليقيم فيها للعلاج، ويتنقل بينها وبين وطنه السودان.

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