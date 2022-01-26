حالة جلال الشرقاوي من مضاعفات «كورونا» تثير قلق الجمهور والفنانين

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

دشن عدد كبير من النجوم منهم وفاء عامر، وايهاب فهمي، واشرف زكي، حملة دعاء للفنان والمخرج جلال الشرقاوي الذي يتعرض لمضاعافات خطيرة بسبب اصابته بفيروس كورونا وطالب النجوم الجمهور الدعاء ليتجاوز الشرقاوي محنته الصحية

وكشفت الفنانة عبير الشرقاوي إبنة الفنان الكبير تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد نقله إلى العناية المركزة بسبب إصابته بصعوبات في التنفس نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها على موقع فيسبوك: «رجاء الدعاء لبابا بإن المسحة بتاعت كورونا بكرة تبقى سلبية علشان يبدآ يستجيب للعلاج.. أنا بأمنكم أمانة لعل وسطنا من هو مستجاب الدعاء».

وقال تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، إن والده المخرج جلال الشرقاوي مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ تسعة أيام.

وأضاف تامر الشرقاوي، في تصريحات تلفزيونية «والدى اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأوكسجين حيث كان يعاني من نقص الإوكسجين وانخفض إلى أقل من 80%، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعى الله الشفاء ولكن الرئتين فيهم مشاكل وهو في العناية المركزة ومعزول تماما».

وتابع أن والده اتنقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: «احنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا.. خمسة أفراد فى البيت كان عندنا كورونا».

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