حمو بيكا يوضح موقفه من أزمة منى زكي: انا معها ضد الحملة الشنيعة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

نفى مطرب المهرجانات حمو بيكا ما تردد عن تعرضه بالسب على الفنانة المصرية منى زكي، مؤكدا دعمه لها بصورة منقسمة نصفين جزء يحمل صورة منى وجزء يحمل صورته وذلك دعما لها بعد حملة الهجوم الشرسة التي تعرضت لها أخيرا بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».

و كتب حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: للمرة المليون.. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر، بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية).

و استكمل: "الكلام ده مصدرش مني نهائي، ولا صدر في بوست" او استوري، او لايف، علي صفحاتي الرسمية.. كفاية كذب وتضليل وتشويه لاسمي.. مش كل حاجة تنتشر تلزقوا اسم حمو بيكا فيها".

و أضاف: "أنا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة مني زكي،والنجم احمد حلمي، وانا ضد الحملة الشنيعة اللي معموله عليهم دي، انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل، وياريت تبطلوا تصدقوا الاشاعات وتاخدوا الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسمية.

وعلي جانب آخر يُحيى حمو بيكا حفلا غنائيا بالسعودية يوم 28 من الشهر الجارى. بصحبة حسن شاكوش وعمر كمال مطربي المهرجانات



وكان بيكا قد هاجم أخيرا زميله مطرب المهرجانات عمر كمال قائلا : أنا عملت لعمر كمال بلوك من عندي ؛ ونزلت دلوقتي الأغنية مع نور التوت والشخصية التالتة دي».

وأضاف حمو بيكا: أنت بقيت تشوف نفسك على الناس وانا بقى مش الناس دي، أنا السبب في نجاحك بعد ربنا وأول واحد خليتك تغني.

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