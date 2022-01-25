منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز»: اللهم اكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شاركت منى زكي متابعيها دعاء لعائلتها عبر إنستجرام، بعد الجدال الذي أثير حولها خلال الفترة الأخيرة بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

وعبر خاصية القصص المصورة بحسابها، كتبت منى زكي "اللهم إن عائلتى هم الرضا وأطهر النعم لقلبى فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى واحفظهم من كل مكروه، اللهم احفظ عائلتى فهم أغلى ما أملك، اللهم احفظنى واحفظهم وعافنى واعف عنهم واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام، اللهم بارك لى فى عمرى وأهلى وعملى وفى وقتى وصحتى وفى مالى وفى كافة شئونى وأحوالى".

وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز، إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بوعبود وجورج خباز، والمخرجة ناديم لبكي.

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