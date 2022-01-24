«طلاق منى زكي» يتصدر بحث «غوغل».. وآخرون يبحثون عن «الفيلم كامل بدون تقطيع»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رغم عدم صحة الخبر، تصدرت كلمة "طلاق منى زكي" كلمات البحث عن الفنانة منى زكي على Google.

وبحث الجمهور حول "طلاق منى زكي" بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها بسبب مشاركتها في فيلم "أعز أصحاب"، وظهورها في مشهد تخلع فيه قطعة من ملابسها الداخلية، وهو ما أزعج محبيها كثيرا، وفقا لموقع "في الفن".

كما بحث الجمهور أيضا عن "فيلم أصحاب ولا أعز كامل بدون تقطيع" و"فيلم منى زكي الجديد على Netflix" لمشاهدة الفيلم الذي أثار الجدل خلال الساعات الماضية.

وتعرضت الفنانة منى زكي لانتقاد لاذع وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض فيلمها «أصحاب ولا أعز»، الذي طرح على إحدى المنصات الإلكترونية، متهمين إياها بالترويج للمثلية الجنسية، وظهورها بجرأة غير معهودة عليها.

وتصدر هاشتاج «أصحاب ولا أعز» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، ليصبح ضمن قائمة الأعلى تداولا في الوطن العربي.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد مما قامت به الفنانة منى زكي في هذا الفيلم، من تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية»، خاصة أن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي مقابل نشطاء كثيرين دافعوا عن الفنانة المصرية واعتبروها لم تتجاوز أي خطوط حمراء وإنما قامت بدور تمثيلي ليس أكثر.

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