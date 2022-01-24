منى زكي تتجاهل عاصفة «أصحاب ولا أعز» وتخاطب نفسها : اعرفي قيمة التغيير

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

في أول تعليق للفنانة المصرية منى زكي، بعد موجة الهجوم الواسعة التي تعرضت لها على مدى الايام الماضية، بعد بدء عرض فيلمها الجديد «أصحاب ولا أعز»، على منصة «نتفلكس».

ونشرت الفنانة منى زكي عددا من النصائح التي توجهها لنفسها لكي تبقى قوية، في ظل الانتقادات.

ونشرت منى صورة ضمت العديد من النصائح للأشخاص الأقوياء، عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وعلقت منى زكي: هذه النصائح أوجهها إلى نفسي، وكانت النصائح هي تخطي كل الصعاب، ولا تضيعي وقتك في الحزن على نفسك، اعرفي قيمة التغيير ورحبي بكل التحديات في حياتك، كوني سعيدة ولا تهدري طاقتك في محاولة تغيير شيء ليس بإمكانك تغييره، كوني لطيفة وطيبة ولا تخافي من التعبير عن نفسك وآرائك، خذي المغامرات والتحديات ولكن احسبي كل شيء أولا، احتفلي بنجاح كل من حولك.

وانقسمت الآراء ما بين مؤيد للفيلم يرى أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته، ومعارض يعتقد أن الفيلم محتواه جريء وغير مناسب للثقافة العربية.

وفيلم «أصحاب ولا أعز» هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي قدمت حول العالم بإجمالي 18 نسخة، لتصبح هذه النسخة رقم 19، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع كل منهم هاتفه على الطاولة على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها على مرأى ومسمع من الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news