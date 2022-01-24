إلهام شاهين تدافع عن «أصحاب ولا أعز» : برافو منى زكي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دافعت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن عن الفنانة منى زكي التي تعرضت على مدى الايام الماضية على موجة من الانتقادات على هلفية مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز».

كتبت إلهام شاهين على حسابها الرسمي في «أنستغرام»: «الفيلم اللي عاملين ضجة عليه، أصحاب ولا أعز، لسه شايفاه، فيلم جميل وحقيقي، مشاكل حياتية عادية، إيه يعنى لو فيه شخص واحد يقال عنه إنه مثلي ولا نرى ذلك، دي حرية شخصية وشخصيات موجودة في حياتنا».

وتابعت إلهام شاهين: «المجتمع العربي فيه بلاوي أكتر بكثير جدا من اللي اتقدم في الفيلم مش فاهمة سبب الضجة المفتعلة على فيلم معروض على نتفليكس فقط، اللي هي مش موجودة عند الناس العادية أو المتحفظة، لأن فيها أفلام أجنبية فيها ستات بتقلع ملط ومشاهد جريئة جدا، يعني حلال على الفيلم الأجنبي، وحرام على الفيلم الناطق بالعربية، لمجرد حوار جريء في المواجهة وغير معتاد».

واستكملت حديثها «مجتمع مهووس، وبالنسبة للمتخلفين بتوع السينما النظيفة، مفيش مشهد واحد في الفيلم فيه شيء يخدش حياء المتشددين كصورة؛ الجرأة فقط في الحوار بين البطلة وزوجها عندما شكت فيه إنه مثلي، والحوار أيضا لا يوجد فيه لفظ خارج، وعلى فكرة بسبب الهجوم على الفيلم؛ سيكون الأعلى مشاهدة على نتفليكس».

واختتمت إلهام شاهين: برافو منى زكي، فنانة ناضجة صادقة، أداء رائع، والحقيقة الفيلم مباراة في التمثيل بين كل ممثليه الرائعين، إياد نصار ونادين لبكي، وجورج خباز، عادل كرم، تحية لكل من شارك في الفيلم بقيادة مخرج رائع وسام سميرة.

ولايزال يتعرض فيلم «أصحاب ولا أعز» إلى موجة واسعة من الهجوم، وقام النائب مصطفى بكري بتقديم بيان عاجل إلى مجلس النواب ضد الفيلم مطالبا بوقفه.

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