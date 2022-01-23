نجمة مصر الأولى تحتفل بعيد ميلادها الـ 77 بـ "كيكة مستعملة" وبلا ضيوف !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بيوم ميلادها ال 77 بمفردها لأول مرة، ونشرت صورة لها من منزلها أمام كعكة عيد الميلاد، وظهر المنزل خاليا من أي ضيوف، وتدخل عدد كبير من أحباء نبيلة للاحتفال بها افتراضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نبيلة عبيد نشرت الصورة عبر حسابها بموقع انستغرام، وعلقت قائلة: "منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتنى من لمة الأهل والأصدقاء.. انا والتورته لوحدينا، كل سنة وانتم طيبين" لكن اللافت أن الصورة المنشورة كانت قديمة ومستعملة وتعود للعام 2020.

وشهدت التعليقات حملة حب لنبيلة عبيد من نجوم الفن العربي لجين عمران وبوسي شلبي وشريف رمزي وسهير شلبي، ولكن اللافت أن نبيلة نشرت صورة من احتفالها بيوم ميلادها ال 75 الذي أقيم عام 2020، بحضور النجمة إيمي سمير غانم، و حرصت نبيلة وقتها على تصميم كعكة عيد الميلاد علي هيئة عيون باللون الزرق تتوسطها أيقونة لكف باللون الأزرق أيضا يتم استخدامها لمقاومة عيون الحاسدين وفق التقاليد الشعبية المصرية

نبيلة احتفلت وقتها في أجواء خاصة بحضور النجمة إيمي سمير غانم والإعلامية بوسي شلبي فقط، على عكس احتفالها العام 2019 الذي شهد حضور عدد كبير من نجمات الفن وصديقاتها المقربات

وهنأت الفنانة الشابة أميرة هاني، خالتها النجمة نبيلة عبيد، برسالة عبر إنستقرام، ونشرت مجموعة من الصور وعلقت عليها قائلة: كل سنة وأنتِ أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وأنتِ سندي وضهري وحبيبتي ومثلي الأعلى

وأضافت أميرة: سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حد بيقولي إني شبهك أنتِ وماما، كل سنة وأنتِ يا نبيلة عبيد صاحبتي الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة وأنتِ بتديني من خبراتك في الحياة بخوف وحب وصدق، ودايمًا بتتمني إني أبقى سعيدة

اختتمت رسالتها قائلة: كل سنة وأنا فخورة إنك خالتي - نبيلة عبيد- وأمي، كل سنة وأنتِ راضية عني وبتدعيلي، أنتِ محفورة في قلبي وفي تاريخ الوطن العربي كله يا نجمة مصر الأولى.

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