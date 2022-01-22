بعد ساعات من أغنية مشتركة تجمعهما.. حمو بيكا يهاجم عمر كمال: صاحب مزيف !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



شهدت الساعات الأولى لطرح الأغنية الجديدة، التي تحمل اسم "مستفزة" وتجمع بين مطربي المهرجانات عمر كمال وزميله حمو بيكا، أزمة كبرى بين الثنائي.

حيث شن حمو بيكا هجوما شديدا على زميله عمر كمال، واتهمه بتناسي المعروف والتنكر لما فعله معه حمو بيكا في بداياته، وهو ما تسبب في حذف الأغنية الجديدة بعد ساعات من طرحها، ومطالبة حمو بيكا للجمهور بانتظار النسخة المعدلة، التي ربما لن تشهد تواجد عمر كمال.

وخرج حمو بيكا في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" ليؤكد أنه أخبر زميله عمر كمال بأن أغنيتهما معا ستطرح قريبا، ورغم ذلك كان عمر كمال يطرح أعمالا جديدة له دون الاهتمام بالعمل الذي يجمعه بحمو بيكا.

وحينما التقاه حمو بيكا في إحدى المناسبات أخبره أن الأغنية ستصدر في اليوم التالي، وطلب منه أن يروج لها من خلال حساباته عبر السوشيال ميديا.

إلا أن عمر كمال تجاهل طلبه ولم يرد على اتصالاته الكثيرة، وهو ما تسبب في غضب حمو بيكا الذي أكد أن صديقه هذا هو "صاحب مزيف"، وأنه هو من كان سببا في نجاحه، وأول أغنية لعمر كمال كانت من خلال حمو بيكا، ليقوم الأخير بحظره من قائمة أصدقائه.

وطالب حمو بيكا زميله أن ينجح بمفرده في المستقبل، وطالبه بألا يلقي عليه السلام حينما يلتقيه صدفة في أي مناسبة، معربا عن ندمه على الصداقة التي كانت تجمعه به في الفترة الماضية، وأن هذه الأيام يظلم فيها الشخص الطيب.

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